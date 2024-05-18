Bahçeli, Kızılcahamam’da Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
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