Video Haber Mahmut Övür | Kobani'yi seçen akıl
Mahmut Övür | Kobani'yi seçen akıl

Mahmut Övür | Kobani'yi seçen akıl

18.05.2024 | 16:09

Mahmut Övür'ün 08.05.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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