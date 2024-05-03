Başkan Erdoğan: "İlk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağım" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme oldu" ifadelerini kullandı. İsrail ile ticaretin durdurulması konusunda Başkan Erdoğan; "Adımlarımızı attık. Ticaret hacmini de yok farz ederek bu kapıyı kapattık." dedi.