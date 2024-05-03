Adana'da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi
Adana'da bir motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye TOMA, arazöz ve iş makineleri sevk edilirken, yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Alevlere müdahale etmek için hava desteği de istendi.
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