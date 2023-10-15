Amerikalı yorumcudan çarpıcı sözler: Ortadoğu’yu ABD ateşe verdi

"ORTADOĞU'YU BİZ ATEŞE VERDİK"

Çarpıcı sözler ise bu kez bir canlı yayında söylendi. ABD'li analist Jimmy Dore katıldığı bir canlı yayın programında kendi ülkesinin terörist bir devlet olduğunu söyleyip "Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik" dedi.

ABD'li isimden itiraf "Savaşı biz kışkırtıyoruz" | Video

"ABD DÜNYANIN TERÖRİSTİDİR"

Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." ifadelerini kullandı.