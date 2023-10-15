Amerikalı yorumcudan çarpıcı sözler: Ortadoğu’yu ABD ateşe verdi

Dünyanın gözü tekrar Ortadoğu'ya ve Filistin-İsrail gerilimine çevrildi. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ve İsrail'in saldırıları ile yükselen tansiyon İsrail'in Gazze'yi ve Filistinlileri bombalaması ile sürüyor. Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor.
ABD DESTEK VERİYOR İSRAİL BOMBALIYOR
İsrail 9 gündür Gazze'de kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail'in insanlık suçuna en büyük destek ise ABD'den geliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın vahşete arka çıkan tutumu kendi ülkesinde de tepkilere neden oluyor.
"ORTADOĞU'YU BİZ ATEŞE VERDİK"
Çarpıcı sözler ise bu kez bir canlı yayında söylendi. ABD'li analist Jimmy Dore katıldığı bir canlı yayın programında kendi ülkesinin terörist bir devlet olduğunu söyleyip "Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik" dedi.
ABD'li isimden itiraf "Savaşı biz kışkırtıyoruz" | Video
"ABD DÜNYANIN TERÖRİSTİDİR"
Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN İNSANLIK SUÇUNA ABD'DEN AÇIK DESTEK
Demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" demişti.
ABD 2 UÇAK GEMİSİ YOLLADI
Öte yandan Biden yönetimi İsrail'e destek amacıyla bölgeye 2 adet uçak gemisi gönderme kararı da almıştı.Son dakika: İsrail vahşete devam ediyor! Savaş uçakları Gazze'de El-Ehali Hastanesi'ni bombaladı