ABD'li isimden itiraf "Savaşı biz kışkırtıyoruz" | Video

ABD'li analist Jimmy Dore, katıldığı bir televizyon programında "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." itiraflarında bulundu.