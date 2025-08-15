Ankara’dan SDG’ye son uyarılar

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, 10 Mart'ta Suriye hükümeti ile çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan mutabakata dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak şunları söyledi: "10 Mart'ta Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmedi. Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etti. SDG'nin Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymuyor."