Anthropic'in CEO'su Amodei'den yapay zeka itirafı: Artık tam olarak kavrayamıyorum
Yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yapay zeka teknolojisinin katlanarak artan gelişim hızını kavrayamadığını söyledi. Amodei, bu teknolojinin bu hızda ilerlemesinin sektörün yavaşlaması için uyarı işareti olduğunu ifade ederek, "Bu, bugün paniğe kapılmamız ve her şeyi kapatmamız anlamına gelmiyor." diye konuştu. Öte yandan; OpenAI ve Anthropic'te son üç yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon'ın, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, CBS News'e verdiği mülakatta, yapay zeka uzmanlarının son zamanlarda bu teknolojiye ilişkin dile getirdiği endişeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"TAM OLARAK KAVRAYAMIYORUM"
Yapay zeka teknolojisinin katlanarak artan hızla geliştiğini belirten Amodei, "İlerlemenin bu kadar hızlı olmasının, gerçekte nasıl bir şey olacağını tam olarak kavrayabildiğimi sanmıyorum." dedi.
Amodei, bu teknolojinin bu hızda ilerlemesinin sektörün yavaşlaması için uyarı işareti olduğunu ifade ederek, "Bu, bugün paniğe kapılmamız ve her şeyi kapatmamız anlamına gelmiyor." diye konuştu.
Yapay zekanın gelişim hızına ayak uydurabilecek önlemlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Amodei, yapay zeka şirketlerinin bir araya gelerek güvenlik standartları belirlemesi ve yapay zekanın piyasaya sürülme hızına yönelik bazı kurallar oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.