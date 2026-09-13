Anthropic’in CEO’su Amodei’den yapay zeka itirafı: Artık tam olarak kavrayamıyorum

Yapay zeka teknolojisinin katlanarak artan hızla geliştiğini belirten Amodei, "İlerlemenin bu kadar hızlı olmasının, gerçekte nasıl bir şey olacağını tam olarak kavrayabildiğimi sanmıyorum." dedi.

Amodei, bu teknolojinin bu hızda ilerlemesinin sektörün yavaşlaması için uyarı işareti olduğunu ifade ederek, "Bu, bugün paniğe kapılmamız ve her şeyi kapatmamız anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Yapay zekanın gelişim hızına ayak uydurabilecek önlemlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Amodei, yapay zeka şirketlerinin bir araya gelerek güvenlik standartları belirlemesi ve yapay zekanın piyasaya sürülme hızına yönelik bazı kurallar oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.