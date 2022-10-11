AP milletvekilinden sert sözler! Filistin ve Yemen ikiyüzlülüğünü haykırdı

Rusya Ukrayna savaşı, geçtiğimiz cumartesi günü Rusya'yı Kırım yarımadasına bağlayan tek köprüde yaşanan patlamanın ardından şiddetini artırdı. Karşı atağa geçen Rusya, başkent Kiev'e saldırırken Ukrayna'ya desteğini sık sık vurgulayan Batılı devletler de destek için harekete geçti.
SİLAH SEVKİYATI ARTIRILIYOR
Geçtiğimiz hafta toplanan Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği saldırganlık suçu için geçici bir uluslararası mahkeme kurulması çağrısında bulundu.
Ukrayna'ya yapılacak silah yardımının artırılmasına yönelik yapılan oylama, 26 ret, 36 çekimser ve 504 lehte oyla kabul edildi.
Silahlanmanın artırılması kabul edilirken AP'de görevli olan İrlandalı milletvekili Clare Daly, kürsüde AB'ye sert sözlerle yüklendi.
FİLİSTİN VE YEMEN ÇIKIŞI DAMGA VURDU
Silah sevkiyatının artırılmasını reddeden Daly, Filistin ve Yemen'e karşı yürütülen ikiyüzlü politikayı dile getirdi.
AP üyesi Clare Daly'den Avrupa'ya tepki "Aynı çağrıyı Filistin ve Yemen halkı için yapmıyorsunuz" | Video
Daly yaptığı konuşmada, "Bu meclis bunu konuşmaktan utanç duymalı. Bu korkunç savaşa karşı çıkmak, Avrupa karşıtı olmak demek değildir. Ukrayna karşıtı olmak değildir. Rusya'ya arka çıkmak değildir. Ukrayna'ya silah gönderme çağrıları yapanlar aynı çağrıyı asla Filistin ve Yemen halkı için yapmıyorlar." sözleriyle yürütülen politikadan utanç duyduğunu vurguladı.