AP milletvekilinden sert sözler! Filistin ve Yemen ikiyüzlülüğünü haykırdı

Silahlanmanın artırılması kabul edilirken AP'de görevli olan İrlandalı milletvekili Clare Daly, kürsüde AB'ye sert sözlerle yüklendi.

FİLİSTİN VE YEMEN ÇIKIŞI DAMGA VURDU

Silah sevkiyatının artırılmasını reddeden Daly, Filistin ve Yemen'e karşı yürütülen ikiyüzlü politikayı dile getirdi.

AP üyesi Clare Daly'den Avrupa'ya tepki "Aynı çağrıyı Filistin ve Yemen halkı için yapmıyorsunuz" | Video

Daly yaptığı konuşmada, "Bu meclis bunu konuşmaktan utanç duymalı. Bu korkunç savaşa karşı çıkmak, Avrupa karşıtı olmak demek değildir. Ukrayna karşıtı olmak değildir. Rusya'ya arka çıkmak değildir. Ukrayna'ya silah gönderme çağrıları yapanlar aynı çağrıyı asla Filistin ve Yemen halkı için yapmıyorlar." sözleriyle yürütülen politikadan utanç duyduğunu vurguladı.