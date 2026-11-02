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Apple Maps soykırımı gizliyor! Kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor

Apple Maps soykırımı gizliyor! Kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinlinin ölümüne yol açtı, kentin büyük bölümünü enkaza çevirdi. Ancak Apple Maps, katil İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkımı perdeliyor. Apple Maps'te kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 20:13 Son Güncelleme: 02 Kasım 2026 20:25

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda on binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonucu kentin büyük bölümü enkaza dönüşmüş durumda... Öyle ki terör devletinin saldırıları ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin barınma koşulları giderek ağırlaşıyor.

YANAN ÇADIRDA İKİ BEBEK ÖLDÜ Geçtiğimiz günlerde Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlardan birinde yangın çıktı. Yangında, 6 aylık Esil İbrahim Ebu Suheyban ile 4 aylık Habibe Muhammed Zennun yaşamını yitirdi. Katil İsrail ateşkese rağmen katliamlarını sürdürürken, ayrıca Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkıma yol açtı. Yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi yerinden edilirken, hastaneler işlevsiz durumda... Neredeyse tüm okullar hasarlı ya da yıkılmış durumda. Savaşın oluşturduğu enkazın miktarı 61 milyon tonu aşıyor.