Apple Maps soykırımı gizliyor! Kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinlinin ölümüne yol açtı, kentin büyük bölümünü enkaza çevirdi. Ancak Apple Maps, katil İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkımı perdeliyor. Apple Maps'te kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor.

Apple Maps soykırımı gizliyor! Kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor
SABAH İNTERNET
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İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda on binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonucu kentin büyük bölümü enkaza dönüşmüş durumda...

Öyle ki terör devletinin saldırıları ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin barınma koşulları giderek ağırlaşıyor.

Apple Maps soykırımı gizliyor! Kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor

YANAN ÇADIRDA İKİ BEBEK ÖLDÜ

Geçtiğimiz günlerde Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlardan birinde yangın çıktı. Yangında, 6 aylık Esil İbrahim Ebu Suheyban ile 4 aylık Habibe Muhammed Zennun yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ateşkese rağmen katliamlarını sürdürürken, ayrıca Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkıma yol açtı. Yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi yerinden edilirken, hastaneler işlevsiz durumda... Neredeyse tüm okullar hasarlı ya da yıkılmış durumda. Savaşın oluşturduğu enkazın miktarı 61 milyon tonu aşıyor.

Apple Maps soykırımı gizliyor! Kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor

APPLE MAPS SOYKIRIMI GİZLİYOR

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde bir şehri yok ederken, Apple Maps ise soykırımı gölgelemeye çalışıyor. Apple'ın çevrimiçi harita hizmeti uygulaması olan Apple Maps'te kentteki yıkımın izleri hala görünmüyor.

Harita uygulamaları ise mevcut gerçeği göstererek Gazze'deki yıkımı gözler önüne seriyor...

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZZE ŞERİDİ #GAZZE #İSRAİL

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