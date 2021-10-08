Araştırma kanıtladı: Facebook insanlık suçuna ortak oldu

"FACEBOOK ETNİK BÖLÜCÜLÜĞÜ DESTEKLEDİ"

The Guardian'ın haberine göre Global Witness isimli insan hakları grubu, Myanmar'da Facebook'un etnik nefreti ve bölücülüğü nasıl beslediğini gün yüzüne çıkardı. The Guardian'ın analizinde Global Witness araştırmacılarının önce Facebook'un "şiddet içerikli" şartlarını ihlal etmediği görülen bir Myanmar askeri hayran sayfasını beğendi. Bunun ardından Facebook algoritması, askeri şiddet içerikli sayfaları önermeye başladı. Global Witness, yaptığı açıklamada "Facebook'ta askeri şiddet içeriklerini aramamıza gerek kalmadı. Zaten platformun algoritması bizi buna yönlendirdi. Facebook'un önerdiği 5 sayfadan 3'ü şiddeti teşvik eden ve kendi kurallarını ihlal eden sayfalar" ifadelerini kullandı.