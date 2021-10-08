Araştırma kanıtladı: Facebook insanlık suçuna ortak oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya şirketi Facebook'un ortaya dökülen kirli politikasında, yeni skandallar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Facebook'un eski ürün yöneticisi Frances Haugen'ın, şirketin kârından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini söylemesinin ardından, şirketin insanlık suçunu körüklediği de ortaya çıktı.
Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Alt Komitesinde düzenlenen oturuma katılan Haugen, Facebook'un Myanmar'daki etnik temizlikten de sorumlu olduğu mesajları da paylaştı.
"FACEBOOK ETNİK BÖLÜCÜLÜĞÜ DESTEKLEDİ"
The Guardian'ın haberine göre Global Witness isimli insan hakları grubu, Myanmar'da Facebook'un etnik nefreti ve bölücülüğü nasıl beslediğini gün yüzüne çıkardı. The Guardian'ın analizinde Global Witness araştırmacılarının önce Facebook'un "şiddet içerikli" şartlarını ihlal etmediği görülen bir Myanmar askeri hayran sayfasını beğendi. Bunun ardından Facebook algoritması, askeri şiddet içerikli sayfaları önermeye başladı. Global Witness, yaptığı açıklamada "Facebook'ta askeri şiddet içeriklerini aramamıza gerek kalmadı. Zaten platformun algoritması bizi buna yönlendirdi. Facebook'un önerdiği 5 sayfadan 3'ü şiddeti teşvik eden ve kendi kurallarını ihlal eden sayfalar" ifadelerini kullandı.
Global Witness'ın araştırmasında, Facebook'un Arakan'da katledilen Müslümanlara ilişkin de sorumlu olduğu detayı yer aldı. Elde edilen bulgulara göre Facebook, 2018'de Müslümanların camilere silah stokladığına dair bir dizi yalan bilgiyi kaldırmak yerine ön plana çıkararak kullanıcılarına servis etti. Bu paylaşımların, bölgede toplumsal şiddeti körüklediği belirtildi.
Global Witness son olarak, Facebook'un Etiyopya'da da benzer bir skandala imza attığını kanıtladı. Elde edilen verilere göre Facebook, Etiyopya'nın Oromia bölgesinde dezenformasyonu önlemeyerek, sahte içerikleri kaldırmak yerine, aldığı etkileşimi kaybetmemek için bunları ön plana çıkardı.