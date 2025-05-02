ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Arjantin'in en güneydeki şehri Ushuaia'de meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, halka kıyıdan uzaklaşmaları ve daha yüksek mevkilere gitmeleri vurgulandı.

Meydana gelen depremin, Arjantin'in komşu ülkesi Şili'de de hissedildiği aktarıldı.

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