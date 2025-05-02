Video Dünya SON DAKİKA: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem | Video
SON DAKİKA: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA: Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem | Video

02.05.2025 | 17:18

Son dakika haberi: ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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