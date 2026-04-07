Artemis II rekor kırdı! Dünya’dan kat edilen en uzak mesafe

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde kritik bir başarıya imza atıldı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre; Artemis II görevinde yer alan 4 astronot, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti. Böylece 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor, 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilenmiş oldu.