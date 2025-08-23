‘Artık söz değil eylem gerek’

Terörist İsrail ordusu bir yandan yeni işgal planıyla saldırılarını artırdığı Gazze'de bombalarla masum sivilleri katlederken bir yandan da yarattığı 'stratejik kıtlıkla' açlıkla öldürmeye devam ediyor. Son 24 saatte birçok noktaya düzenlediği saldırılarda aralarında yardım arayanların da bulunduğu 61 Filistinliyi daha katlettiler. Saldırılar ve ablukası nedeniyle yaşanan kıtlık sonucu açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldi. Barbar İsrail ordusu su kaynaklarını yok ettiği için aileler hasta olacağını bile bile çocuklarına kirli su içiriyor.

2 MİLYON AÇLIKLA BOĞUŞUYOR

Filistinli direniş grupları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) "Gazze kentindeki kıtlık" raporuna dikkat çekildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail'in aylar süren abluka ve sistematik aç bırakma politikaları sonucu 2 milyondan fazla Filistinli kıtlıktan etkilendi" ifadelerine yer verildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki abluka ve saldırılarına karşı uluslararası toplumun gerçek bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirterek, artık sadece açıklama yapma değil, eyleme geçme zamanı olduğunu vurguladı.