Asıl hedef Filistin kimliğini silmek

İsrail'in 426 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 580'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 48 kişiyi daha katlettiler ve 201 kişiyi de yaraladılar. İşgalci İsrail ordusu son günlerde Gazze Şeridi'ndeki 60 binden fazla Filistinlinin son sığınağı haline gelen kuzeydeki Beyt Lahiya'yı hedef alıyor. Sivilleri, çadırları bombalayan İsrail, Filistinlileri bölgeden göçe zorluyor.Gazze'nin kuzeyinde sıkışıp kalan çok sayıda Filistinli için artık sığınacak bir çadır bile kalmadı. Aileler, evlerin enkaz yığınları üzerinde karanlıkta, soğukta ve yiyeceksiz bir şekilde kaldı. Katil İsrail'in jetleri dün ayrıca Gazze Şeridi'nde kısmen ayakta kalan hastanelerin su tanklarını da bombalamaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) ise, İsrail'in Gazze'nin yüzde 80'ini etkileyen "tahliye emirlerinin" sivilleri tehlikeye attığını ve temel hizmetlere erişimlerini engellediğini bildirdi.Soykırımcı İsrail diğer taraftan da Gazze Şeridi'ndeki Filistin kimliğini yok etmek için sistematik saldırılarına devam ediyor. İsrail'in Filistin kimliğini silmek için kadim bir kültürel miras öğesi olan arkeolojik alanları ve simge yapıları "sistematik" olarak hedef aldığı, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 206 arkeolojik alanı yıktığı bildirildi.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es- Sevabite, İsrail'in Filistinlilere yönelik 425 gündür devam eden soykırımı kapsamında Filistin'in tarihi ve kültürel mirasına yönelik ihlallerini anlattı. İsrail'in kültürel varlıkları hedef almasını, "Filistin kimliğini yok etmeyi amaçlayan sistematik bir strateji" olarak nitelendiren Sevabite, "Filistin'e ait tarihi ve kültürel alanlar, İsrail güçleri tarafından yakıldı, yıkıldı, tahrip edildi. Tarihi eserler İsrail askerlerince çalındı ve yağmalandı" ifadesini kullandı.İSRAIL'IN Gazze'deki soykırmını ortaya koyan son belgeler Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı rapora göre İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerin açıklamaları, soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyuyor. Örgütün "Kendinizi alt insan gibi hissediyorsunuz: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı" başlıklı raporunda, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı Gazze saldırılarını hiçbir hesap vermeden sürdürdüğü ifade edildi.Soykırım suçu için bir grubun kısmen ya da tamamen yok edilmesi gerekmediği, soykırım niyetinin yeterli olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023-Temmuz 2024 arası Gazze'deki eylemleri incelendi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını inceleyen rapor, can kayıplarını ve yıkımın büyüklüğünü değerlendirirken uluslararası hukuk tarafından yasaklanan eylemlerin üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini de tespit etti.Cenevremerkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro- Med), İsrail'in Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine dün düzenlediği saldırıda Filistinlileri "diri diri yaktığını" belirtti.AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde evlerini terk etmek zorunda kalanlar için gönderdiği insani yardım malzemesini taşıyan gemi Beyrut limanına ulaştı.İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin güncellenmiş teklifini Mısır aracılığıyla Hamas'a ilettiği öne sürüldü. Axios'un haberinde yeni teklifin eskisinden çok da farklı olmadığı kaydedildi.