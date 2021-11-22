Aşırı Sırp milliyetçilerden Müslüman Boşnaklara saldırı

Balkan ülkesi Karadağ'da Müslüman Boşnaklara yönelik provokasyonlar sürerken, bu kez de Pljevlja (Taşlıca) şehrindeki Boşnaklar hedef alındı. Adının Zorislav Leković olduğu öğrenilen Sırp provokatör, elinde Çetnik bayrağıyla cami önünden geçenleri kışkırttı ve ardından Boşnak olan iki kişiye saldırdı. O anlar kameralara yansıdı. Son günlerde yapılanlar şehirdeki Müslümanlar arasında endişe yarattı.

PROVOKATİF EYLEMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Aşırı Sırp milliyetçiler daha önce de birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirdi. Karadağ'da yapılan genel seçimlerin ardından da provokatörler Pljevlja şehrindeki İslam Birliği binası hedef almıştı. Binanın camları kimliği bilinmeyen kişilerce kırılırken, içeri atılan bir kağıdın üzerinde şehirdeki Müslüman Boşnaklara yönelik tehditkar ifadeler yer alıyordu. Kağıdın üzerinde, Pljevlja'nın da 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsa gibi olacağı yazıyordu.

Karadağ'da Sırp ırkçılardan Müslüman Boşnaklara saldırı