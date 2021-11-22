Karadağ'da Sırp ırkçılardan Müslüman Boşnaklara saldırı

Son günlerde Balkanlarda Müslüman Boşnaklara yönelik artan ırkçılık provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Karadağ’ın Pljevlja (Taşlıca) şehrinde kaydedilen görüntülerde Çetnik bayrağı taşıyan bir Sırp’ın cami önünden geçenleri kışkırttığı ve ardından Boşnak olan iki kişiye saldırdığı görüldü.