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Video Dünya Brezilya’da Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi | Video
Brezilya’da Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi | Video

Brezilya’da Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi | Video

05.05.2024 | 15:35

Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında dün ücretsiz konser veren Madonna, yaklaşık 1,6 milyon hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Popun kraliçesi Madonna dün Brezilya'da unutulmaz bir geceye imza attı. Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki sanatçıyı yaklaşık 1,6 milyon kişi izledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da Ekim ayında başlayan "Celebration Tur"un son gösterisi için plaja akın eden yüz binlerce kişi coşkuyla "Like a Prayer", "Vogue" ve "Express Yourself" gibi hit parçalara eşlik etti.

TERMOMETRELER 30 DERECEYİ GÖSTERDİ
Termometrelerin 30 dereceyi aştığı konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı. Günler öncesinde binlerce kişinin plajda kamp kurarak beklediği konseri ayrıca sahil kenarındaki apartmanların camlarından ve teknelerden de yüzlerce kişi izlerken, konser alanı çevresinde 3 binden fazla polis görevlendirildi. Konsere ayrıca konuk sanatçı olarak Anitta ve Pabllo Vittar'ın yanı sıra samba okullarından genç müzisyenler de katıldı.

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