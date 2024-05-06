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Video Dünya Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü | Video
Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü | Video

Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü | Video

06.05.2024 | 16:15

Afganistan’ın birçok noktasında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi, yıldırım düşmesi sonucu ise 7 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afganistan'ı sel vurdu. Ghor vilayeti ile Herat kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti. Afganistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (ANDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle bin 142 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı ve 11 bin 450 büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarıldı. ANDMA, 189 konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını, selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini bildirdi.

GHOR'DA 500 AİLE YERİNDEN EDİLDİ
Herat'taki bölge sakinleri ise, 30'a yakın evin tamamen yıkıldığını, aynı aileden 4 kişinin öldüğünü" belirtti. Ghor'a bağlı Chahar Sada ve Marghab bölgeleri arasındaki yol ulaşıma kapandı, 500 aile yerinden edildi.

Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı, yerinden edilen ailelerin dağlarda açık havada yaşadığını ve acilen yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Bakanlık, can kaybının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

URUZGAN'DA YILDIRIM DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ
Uruzgan vilayetinde ise yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı. Farah vilayetinde de önemli maddi hasarlar meydana geldiği bildirildi.

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