Afganistan’ı şiddetli yağışlar vurdu: 15 ölü | Video
Afganistan’ın birçok noktasında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi, yıldırım düşmesi sonucu ise 7 kişi hayatını kaybetti.
GHOR'DA 500 AİLE YERİNDEN EDİLDİ
Herat'taki bölge sakinleri ise, 30'a yakın evin tamamen yıkıldığını, aynı aileden 4 kişinin öldüğünü" belirtti. Ghor'a bağlı Chahar Sada ve Marghab bölgeleri arasındaki yol ulaşıma kapandı, 500 aile yerinden edildi.
Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı, yerinden edilen ailelerin dağlarda açık havada yaşadığını ve acilen yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Bakanlık, can kaybının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.
URUZGAN'DA YILDIRIM DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ
Uruzgan vilayetinde ise yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı. Farah vilayetinde de önemli maddi hasarlar meydana geldiği bildirildi.
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