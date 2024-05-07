4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 yılda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor | Video

En sevdiğiniz yemek ve yanında ferahlatıcı bir içecek tüketmenin keyfine yeterince vardığınızı düşünüyor musunuz? İşte bu basit rutin, bazıları için ulaşılamaz durumda. Celia Chartres-Aris, yıllardır ne yiyebiliyor ne de içebiliyor. İşte Celia’nın inanılmaz hikayesi…