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Video Dünya 4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 yılda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor | Video
4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 yılda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor | Video

4 yıldır ne tek lokma yedi ne de bir yudum su içti! 70 yılda bir görülen hastalıkla böyle mücadele veriyor | Video

07.05.2024 | 11:57

En sevdiğiniz yemek ve yanında ferahlatıcı bir içecek tüketmenin keyfine yeterince vardığınızı düşünüyor musunuz? İşte bu basit rutin, bazıları için ulaşılamaz durumda. Celia Chartres-Aris, yıllardır ne yiyebiliyor ne de içebiliyor. İşte Celia’nın inanılmaz hikayesi…

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