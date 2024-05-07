Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni dönemi resmen başladı | Video
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremlin’nde düzenlenen yemin töreninin ardından resmen göreve başlamış olacak.
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