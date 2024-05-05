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Video Dünya Çin’de şiddetli yağış! Zhongshan’da kırmızı alarm | Video
Çin’de şiddetli yağış! Zhongshan’da kırmızı alarm | Video

Çin’de şiddetli yağış! Zhongshan’da kırmızı alarm | Video

05.05.2024 | 10:02

Çin’in Guangdong eyaletinde etkili olmaya devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle dün 58 noktada fırtına alarmı verildi. Zhongshan şehri en şiddetli uyarı seviyesi olan kırmızı alarma geçti.

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Çin'in Guangdong eyaleti devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle alarm seviyesini yükseltti. Eyalette Zhongshan ve Zhuhai şehirleri başta olmak üzere birçok noktayı etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle eyalet genelinde 58 noktada fırtına alarmı verildi. Guangdong Meteoroloji yetkilileri, Zhongshan şehri başta olmak üzere 5 noktada en şiddetli uyarı seviyesi olan kırmızı alarma, 14 noktada ise turuncu alarma geçildiğini belirtti.

ZHUHAİ'DE 1962'DEN BU YANA 1 SAAT İÇİNDE YAĞAN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI
Zhuhai'de bir meteoroloji istasyonunun ölçümlerine göre, bir saat içinde 141 mm yağış kaydedildiği ve bu sayının kayıtların tutulmaya başladığı 1962 yılından bu yana 1 saat içinde yağan en yüksek yağış miktarı olduğu aktarıldı. Zhuhai'de bazı otobüs seferleri geçici olarak durduruldu. Polis, toprak kayması riski nedeniyle otoyolun bir kısmını trafiğe kapattı.

Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada da, eyaletin başkenti Guangzhou'da dün 46 uçuşun 1 saat rötar yaptığı ve yerel saatle 18.09'a kadar kalkış yapamadığı bildirildi.

YAĞIŞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK
İl meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de şiddetli yağış beklendiği ve ani sel ile jeolojik felaketlere karşı önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu.

İl Su Kaynakları Departmanı, Guangdong'un Nisan ayından bu yana tarihin en nadir görülen şiddetli yağışlarından etkilendiğini, bazı su koruma projelerinin zarar gördüğünü ve 113 rezervuardaki su seviyesinin hala uyarı seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti. Bakanlık, potansiyel güvenlik risklerine karşı su koruma projelerinin kontrol edilmesi talimatını verdi.

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