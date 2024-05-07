SON DAKİKA! İsrail'den Refah'a kara saldırısı! İşte canlı görüntüler | Video
Reuters, İsrail radyosuna dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
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