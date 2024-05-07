Güney Afrika'da inşaat halindeki bina çöktü: 5 ölü, 49 kayıp | Video
Güney Afrika'nın George kentinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 49 işçi aranıyor.
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve soruşturma çağrısında bulundu. Ramaphosa, "Olayın nedenine yönelik soruşturmalar, toplumun içine kapanmayı ve bu felaketin tekrarını önlemeyi amaçlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Çökme sırasında şantiyede en az 75 işçinin olduğu düşünülüyor.
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