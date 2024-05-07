Güney Afrika'da inşaat halindeki bina çöktü: 5 ölü, 49 kayıp | Video 07.05.2024 | 13:53 Güney Afrika'nın George kentinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 49 işçi aranıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Afrika'nın George kentinde dün inşaat halindeki bir bina çöktü. George Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 21 işçinin enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, 49 işçinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi. Üç kurtarma ekibinin enkazın farklı noktalarında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve soruşturma çağrısında bulundu. Ramaphosa, "Olayın nedenine yönelik soruşturmalar, toplumun içine kapanmayı ve bu felaketin tekrarını önlemeyi amaçlamalıdır" ifadelerini kullandı.Çökme sırasında şantiyede en az 75 işçinin olduğu düşünülüyor.