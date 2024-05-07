Aslı Enver’in minik kızı Elay’la paylaşımı güldürdü! İşte Aslı Enver’in minik kızının sevimli anları!
Yer aldığı dizilerde başarılı performansıyla ilgi çeken Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak’la evlendi. Nikahtan hemen sonra Aslı Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Kızları Elay’ı kucağına alan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekkiyor. Her fırsatta kızıyla paylaşım yapan Enver, bugünkü yeni paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. İşte Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın minik kızları Elay’ın sevimli o halleri!
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