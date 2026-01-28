Ateşkese rağmen soykırım sürüyor

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de 100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü, 100 bin çocuğun hâlâ beslenme yetersizliği çektiğini belirtti. İnsani yardım ve ticari malzeme nakliyesi için daha fazla güzergâh gerektiğini belirten Chaiban, kış koşullarına uygun çadırlar ve dayanıklı barınaklara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçişleri kısıtladığı için 20 binden fazla Filistinlinin tedavi için bölge dışına çıkmayı beklediğini belirtti. Sevk belgesi bekleyenler arasında 4 bin 500 çocuk bulunuyor.

SİSTEMATİK YIKIM

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki çeşitli bölgeleri bombaladı. Katil İsrail özellikle ayakta kalan binaları ve altyapıyı hedef alıp bölgeyi sistematik yıkımla yaşanmaz hale getirmek istiyor. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 488 kişi öldürüldü, 1350 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 71 bin 662'ye, yaralı sayısı 171 bin 428'e yükseldi.

12 GÜNLÜK BEBEK SOĞUKTAN DONDU

Gazze'de 12 günlük Heysem Ebu Kas adlı bebek dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.