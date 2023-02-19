AVM’de intihar sonrası panik! Duyulan ses ortalığı yangın yerine çevirdi

PATLAMA ZANNETTİLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde çok sayıda insanın alışveriş merkezi içinde ve dışında büyük bir panikle koştuğu görüldü. Yetkililer, adamın alışveriş merkezi içerisinde üst katlardan atlayarak intihar ettiğini ve çıkan sesin insanlara patlama gibi geldiğini aktardı.