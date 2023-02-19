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Giriş Tarihi: 19.2.2023 13:08 Son Güncelleme: 19.2.2023 13:10

AVM'de intihar sonrası panik! Duyulan ses ortalığı yangın yerine çevirdi

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir alışveriş merkezinde intihar eden adam paniğe yol açtı. Adamın atlama sesini bomba zanneden insanların panikle kaçıştığı anlar sosyal medyada yansıdı.

İHA
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AVM’de intihar sonrası panik! Duyulan ses ortalığı yangın yerine çevirdi

Fransa'nın başkenti Paris'te La Defense alışveriş merkezinde bir adam binanın üst katından atlayarak intihar etti. Adamın atlamasından gelen sesi "patlama" sanan insanlar panik halinde kaçışmaya başladı.

PATLAMA ZANNETTİLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde çok sayıda insanın alışveriş merkezi içinde ve dışında büyük bir panikle koştuğu görüldü. Yetkililer, adamın alışveriş merkezi içerisinde üst katlardan atlayarak intihar ettiğini ve çıkan sesin insanlara patlama gibi geldiğini aktardı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, La Defense'de yaşanan olayla ilgili bilgi verdi. Paris Ulaşım Şirketi ise, metra hatlarından birindeki operasyonların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video

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AVM'de intihar sonrası panik! Duyulan ses ortalığı yangın yerine çevirdi
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