Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video
Fransa'nın başkenti Paris'te bir alışveriş merkezinin üst katından atlayarak intihar eden adam paniğe yol açtı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video 19.02.2023 | 08:38
02:18
Almanya Başbakanı Scholz’den Türkiye'ye dayanışma mesajı! | Video 18.02.2023 | 16:17
03:06
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 18.02.2023 | 16:06
03:00
Kosova 15'inci Bağımsızlık Günü'nü kutluyor | Video 17.02.2023 | 16:43
02:17
Japon bilim adamı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı | Video 17.02.2023 | 08:21
08:40
00:38
00:16
02:30
00:26
Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü | Video 15.02.2023 | 11:02
00:45
ABD'de kimyasal madde yüklü kamyon devrildi | Video 15.02.2023 | 10:52
00:49
00:07
Boston'un sembol köprüleri kırmızı beyazla ışıklandırıldı | Video 14.02.2023 | 10:29
01:46
01:58
01:11
01:19
Sudan'dan Türkiye'ye destek mesajı | Video 13.02.2023 | 12:28
01:34
02:46
Suriye'de depremdeki can kaybı bin 408'e yükseldi | Video 12.02.2023 | 12:19
01:01
Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş’ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı | Video 12.02.2023 | 09:25