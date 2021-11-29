Avrupa alarma geçti! Enerji krizi giderek kötüleşiyor!

Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, krizden yüksek biçimde etkilenecekülkelerin çare arayışında olduğu belirtilirken, kapanma kararlarının enerji krizinde bir önlem olabileceği de kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da verilen kapanma kararının, enerji tüketimini azaltmada bir fayda sağlayabileceği belirtilirken, halkın büyük bir panik içinde olduğuna bir kez daha vurgu yapıldı.

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