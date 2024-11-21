Avrupa diken üstünde: Putin’den balistik misilleme

Rusya-Ukrayna savaşında son günlerde artan tansiyon savaşın Avrupa'da yayılma riskini giderek artırıyor. Koltuğunu 20 Ocak'ta Donald Trump'a bırakacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta başında aldığı füze kararından bu yana Avrupa'da sadece füzeler konuşmaya başladı. Ukrayna'nın, ABD ve İngiltere'nin sağladığı uzun menzilli füzeleri ilk kez Rusya topraklarında kullanmasının ardından Moskova yönetiminden de yeni nesil balistik füzelerle cevap geldi.Biden'ın izin vermesinin ardından Ukrayna geçtiğimiz günlerde Rusya topraklarını ilk kez uzun menzilli ATACMS füzeleriyle vurdu. Buna misilleme olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer silah kullanma doktrinini Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde güncelledi.Ukrayna ordusu önceki gece de Rusya'yı İngiltere'nin temin ettiği Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleriyle vurdu. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 adet Storm Shadow uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.Dünyanın endişeyle beklediği Rus karşı saldırısı ise dün gerçekleşti. Yeni geliştirilen ve hipersonik donanımlı "Oreşnik" adlı balistik füze ile Dnipro kentindeki askeri bir sanayi kompleksi vuruldu. Modern hava savunma sistemlerinin "Oreşnik"leri engelleyemediği, bu füzelerin 10 Mach hıza ulaştığı belirtildi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus ordusunun ülkesine kıtalararası balistik füzeyle saldırdığını öne sürdü. Zelenski, Putin'i, Ukrayna topraklarını eğitim sahası olarak kullanmakla suçladı.Ukrayna Hava Kuvvetleri, balistik füzenin Rusya'nın Hazar Denizi'nin kuzey kıyısına yakın Astrahan bölgesinden fırlatıldığını söyledi. Moskova savaşta ilk kez böyle bir silah kullanıyor.Ukrayna topraklarının, ayrıca "MiG-31K" savaş uçağından fırlatılan "Kh-47M2 Kinjal" hipersonik füzesi ile "Tu-95MS" stratejik bombardıman uçağından atılan "KH-101" seyir füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.Öte yandan Fransa'nın da Ukrayna güçlerine Storm Shadow füzelerinin muadili Scalp füzelerini Rusya içinde kullanmasına izin verebileceğine inanılıyor.ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili iki gün önce de Biden'ın Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdiğini açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya, günlük basın toplantısı sırasında gelen telefon gündeme damgasını vurdu. Sözcü, "Brifing öncesinde internette dolaşan çelişkili bilgiler nedeniyle bazı sorular gündeme geldi. Konunun Dışişleri Bakanlığı tarafından yorumlanıp yorumlanamayacağını uzmanlara sordum. Brifing sırasında, 'Yorum yapmıyoruz' cevabı geldi" dedi.Kuzey Kore ile Rusya, iki ülke arasındaki işbirliğinin kapsamını genişletecek protokol imzaladı. Anlaşmaya dair detay verilmedi. Wall Street Journal gazetesi ise Kuzey Kore'nin en üst düzey komutanlarından olan General Kim Yong-bok'un Rusya'ya gönderildiğini iddia etti. Batı medyasına göre Kuzey Koreli 10 binden fazla asker Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı savaşıyor. ABD'nin ATACMS füzelerinin kullanılmasına izin vermesine gerekçe olarak da Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da bulunmasını gösterdiği açıklanmıştı.Binlerce NATO askeri, Rusya sınırına 100 kilometre uzaklıktaki Finlandiya'da topçu eğitimi yapıyor. NATO birlikleri, Finlandiya'nın transatlantik askeri ittifaka katılmasından bu yana ilk kez ülkede geniş çaplı bir topçu tatbikatına katıldı. Geçtiğimiz günlerde İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda gibi ülkelerde halka savaşa hazırlık kitapçıkları dağıtılmıştı. Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) de hazırladığı 1000 sayfalık strateji planıyla, şirketleri savaş durumunda neler yapması gerektiği konusunda eğitmeye başladığı bildirildi.RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkesini uzun menzilli silahlarla vurmasına onay veren ABD ve İngiltere'yi sert bir dille uyardı . Batı'nın kışkırttığı Ukrayna'daki bölgesel çatışmanın küresel nitelikte unsur kazandığını dile getiren Putin, Rus hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürttüğünü, Ukrayna'nın açıkça belirlediği hedeflere ulaşamadığını aktardı. Bu saldırılara dün cevap verildiğini kaydeden Putin, "En yeni Rus orta menzilli füze sistemlerinden biri, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildi. Roketle uğraşan bilim insanlarımız buna 'Oreşnik' adını verdiler. Testler başarılı oldu, fırlatma hedefine ulaştı. Ukrayna topraklarında, bugün bile füze teknolojisi ve diğer silahlar üreten, Sovyetler Birliği zamanından beri bilinen en büyük sanayi komplekslerinden biri vuruldu" dedi. Putin, uluslararası güvenlik sistemini çökerten, mücadele ve hegemonyasına tutunarak tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itenin Rusya değil, ABD olduğunu vurguladı.