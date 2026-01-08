Avrupa ile ABD arasında Grönland düellosu

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü askeri müdahale ile Venezuela lideri Nicolas Maduro'yı alıkoymasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Maduro'nun eşi ile birlikte ABD'ye kaçırılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Meksika, Küba, Kolombiya, İran ve Grönland'a da müdahale edebileceklerini dile getirmişti. Trump'ın bu tehditleriyle birlikte gözler özellikle Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland üzerinden ABD ile Avrupa arasındaki söz düellosuna çevrildi.

ASKERİ SEÇENEK TEHDİDİ

ABD: Beyaz Saray'dan dün "Trump, Grönland'ı almak için orduyu kullanmak dahil farklı seçenekleri değerlendiriyor" açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Kongre üyelerine, yönetimin Grönland'ı satın alma seçeneğini ciddi biçimde değerlendirdiğini aktardı.

Danimarka: Tehdidi bırakın.

Belçika: "NATO içinde 'yemek savaşı'na son verilmeli" açıklaması geldi.

Fransa: Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'de Trump yönetiminin sahip olmak istediği Grönland'a olası bir askeri müdahalede bulunması durumunda Fransa'nın tutumuna ilişkin, "Gözdağı ne şekilde olursa olsun, kaynağı ne olursa olsun misilleme yapmaya, karşılık vermeye ve tek karşılık vermemeye hazırlık için bir çalışma başlattık" dedi.

Kolombiya: ABD'nin olası saldırısına karşı egemenliği askeri yollarla savunacakları mesajı verdi.

İspanya: Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Venezuela'nın doğal kaynaklarının Venezuela halkına ait olduğunu söyledi.

ABD, neden istiyor?

İNGİLİZ Reuters ajansı, ABD Başkanı Trump'ın statejik bir konumda bulunan Grönland adasının ABD kontrolüne geçmesini istemesinin nedenlerini sıraladı: Konumu kritik, Arktik'te buzulların erimesi nedeniyle oluşan yeni güvenlik kaygıları, Çin ve Rusya'nın bölgedeki faaliyetleri, adada bulunan nadir toprak elementleri...