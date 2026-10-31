Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa'da başlayan olaylar Almanya'ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...
Fransa’da başlayan ve binlerce gençlik protestolarının ardından Almanya’da 34 şehirde düzenlenen gençlik protestolarında binlerce kişi sokağa çıktı. Köln ve Stuttgart’ta polis, yüzlerini kapatan ve yanıcı madde kullanan göstericilerin yürüyüşüne müdahale etti. Polis açıklamalarına göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması, sis bombaları ve havai fişek benzeri yanıcı malzemeler kullanması üzerine yürüyüşlerin iptal edildiği duyuruldu.
Fransa'da haftalardır devam eden protesto dalgası bu kez de Almanya'ya sıçradı. Almanya'da gençlik hareketi "Gen Z regelt" öncülüğünde ülke çapında protestolar düzenlendi.
ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ SAHAYA İNDİ
Eğitim sistemindeki sorunlar, artan yaşam maliyetleri, sosyal hizmetlerdeki kesintiler ve zorunlu askerlik tartışmalarına dikkat çekmek isteyen gençler, Berlin, Köln, Frankfurt, Münih, Stuttgart ve Hamburg başta olmak üzere çok sayıda şehirde gösterilere katıldı.
KÖLN'DE POLİS YÜRÜYÜŞÜ İPTAL ETTİ
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin en büyük kenti olan Köln'de gösteriler sırasında yaşanan olaylar üzerine polis müdahalede bulundu. Polis açıklamalarına göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve yanıcı maddeler kullanması nedeniyle planlanan yürüyüş iptal edilirken, miting yapılmasına izin verildi.