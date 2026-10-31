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  • Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa'da başlayan olaylar Almanya'ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...

Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa'da başlayan olaylar Almanya'ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...

Fransa’da başlayan ve binlerce gençlik protestolarının ardından Almanya’da 34 şehirde düzenlenen gençlik protestolarında binlerce kişi sokağa çıktı. Köln ve Stuttgart’ta polis, yüzlerini kapatan ve yanıcı madde kullanan göstericilerin yürüyüşüne müdahale etti. Polis açıklamalarına göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması, sis bombaları ve havai fişek benzeri yanıcı malzemeler kullanması üzerine yürüyüşlerin iptal edildiği duyuruldu.

Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa’da başlayan olaylar Almanya’ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...
AA
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Fransa'da haftalardır devam eden protesto dalgası bu kez de Almanya'ya sıçradı. Almanya'da gençlik hareketi "Gen Z regelt" öncülüğünde ülke çapında protestolar düzenlendi.

Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa'da başlayan olaylar Almanya'ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ SAHAYA İNDİ

Eğitim sistemindeki sorunlar, artan yaşam maliyetleri, sosyal hizmetlerdeki kesintiler ve zorunlu askerlik tartışmalarına dikkat çekmek isteyen gençler, Berlin, Köln, Frankfurt, Münih, Stuttgart ve Hamburg başta olmak üzere çok sayıda şehirde gösterilere katıldı.

Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa'da başlayan olaylar Almanya'ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...

KÖLN'DE POLİS YÜRÜYÜŞÜ İPTAL ETTİ

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin en büyük kenti olan Köln'de gösteriler sırasında yaşanan olaylar üzerine polis müdahalede bulundu. Polis açıklamalarına göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve yanıcı maddeler kullanması nedeniyle planlanan yürüyüş iptal edilirken, miting yapılmasına izin verildi.

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Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa'da başlayan olaylar Almanya'ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...

STUTTGART'TA POLİS VE GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Stuttgart kentinde de polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlik ve çatışmalar yaşandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması, sis bombaları ve havai fişek benzeri yanıcı malzemeler kullanması üzerine yürüyüş birkaç kez durduruldu.

Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa'da başlayan olaylar Almanya'ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...

YAKLAŞIK 6 BİN GÖSTERİCİ KATILDI

Ülkenin diğer büyük kentlerinde protestolar genel olarak sakin geçerken, Berlin, Frankfurt ve Münih'te katılım beklentinin altında kaldı. Basında yer alan haberlere göre söz konusu üç kentteki protestolara yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa'da başlayan olaylar Almanya'ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...


KESİNTİLERE SON VERİLSİN ÇAĞRISI

"Gen Z regelt" hareketi, gençlerin geleceklerini doğrudan etkileyen siyasi ve ekonomik kararlarda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunuyor. Hareketin başlıca talepleri arasında eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılması, öğretmen açığının giderilmesi ve eskiyen okul binalarının yenilenmesi bulunuyor.

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"Gen Z regelt" ayrıca artan kira ve yaşam maliyetlerine karşı önlem alınmasını, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerindeki kesintilere son verilmesini talep ediyor.

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