Avrupa kaosu yaşıyor: Fransa’da başlayan olaylar Almanya’ya taşındı! Binlerce kişi sokağa çıktı...

STUTTGART'TA POLİS VE GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ Stuttgart kentinde de polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlik ve çatışmalar yaşandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması, sis bombaları ve havai fişek benzeri yanıcı malzemeler kullanması üzerine yürüyüş birkaç kez durduruldu.

YAKLAŞIK 6 BİN GÖSTERİCİ KATILDI Ülkenin diğer büyük kentlerinde protestolar genel olarak sakin geçerken, Berlin, Frankfurt ve Münih'te katılım beklentinin altında kaldı. Basında yer alan haberlere göre söz konusu üç kentteki protestolara yaklaşık 6 bin kişi katıldı.