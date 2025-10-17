Avrupa’da 15 çocuktan biri tecavüz mağduru

Avrupa'daki her 15 çocuktan biri tecavüz ya da cinsel saldırıya maruz kaldı. Bu bulgu, 33 Avrupa ülkesini kapsayan 'Childlight' araştırmasında yer aldı. Euronews sitesindeki araştırmaya göre, çocukların yüzde 4.7'si 18 yaşına gelmeden önce tecavüze uğradığını, yüzde 7.4'ü ise cinsel saldırıya maruz kaldığını bildirdi. Oran kız çocuklarında (yüzde 97) erkek çocuklarına (yüzde 3.9) kıyasla belirgin şekilde daha yüksek. Şiddet çoğunlukla aile içinde yaşanıyor: Çocukların yüzde 7.6'sı 18 yaşına kadar hayatlarının bir döneminde aile bireylerinden cinsel saldırıya uğradığını belirtti. Araştırmaya göre, incelenen ülkeler arasında en fazla "cinsel şiddet" etiketi Hollanda'da kaydedildi (5819 etiket). İngiltere, "teknoloji yoluyla gerçekleştirilen çocukların cinsel istismarı ve sömürüsü" alanında başlıca ülke konumunda.