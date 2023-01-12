Avrupa’da ekonomik krizin acı boyutu! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor





BAKANLAR HAREKETE GEÇTİ

Çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Çöplerden yiyecek almayı suç olmaktan çıkarmak isteyen Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.