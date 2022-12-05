Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu

Alman Bild gazetesi Yeni Sosyal Cevaplar Enstitüsü (INSA) tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre bir haber yayınladı.

Rapora göre, ankete katılanların yüzde 23'ü hiç Noel hediyesi almayacağını söylerken, yüzde 22'si birikimlerini hediye almak için kullanmak zorunda kalacağını söyledi.