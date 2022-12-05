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OTOMATİK OYNAT
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Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video 05.12.2022 | 17:46
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Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 05.12.2022 | 14:19
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Alibeyköy'deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 05.12.2022 | 15:57
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Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 15:06
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Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 05.12.2022 | 14:58
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Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:57
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:53
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Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video 05.12.2022 | 14:18
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Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:15
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Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 05.12.2022 | 14:15
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Fatih'te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:37
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Demir korkulukları kırıp böyle soydular | Video 05.12.2022 | 13:25
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Acı biberli uyuşturucu | Video 05.12.2022 | 13:24
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Tuzak buluşma! Eve götürüp silahla gasp ettiler | Video 05.12.2022 | 13:24
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Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video 05.12.2022 | 12:48
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Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar | Video 05.12.2022 | 12:48
Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) alınan verilere göre, Almanya'nın yıllık enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 10,4'e sıçrayarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Alman Bild Gazetesi haberine göre ise Almanların neredeyse dörtte biri bu yıl yüksek enflasyon nedeniyle Noel hediyesi almayacak.