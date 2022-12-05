Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video

Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) alınan verilere göre, Almanya'nın yıllık enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 10,4'e sıçrayarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Alman Bild Gazetesi haberine göre ise Almanların neredeyse dörtte biri bu yıl yüksek enflasyon nedeniyle Noel hediyesi almayacak.