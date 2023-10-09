Avrupa’da evsizlerin sayısı artıyor

Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde artan yaşam maliyetlerinin yol açtığı "uygun fiyatlı konut sıkıntısı" ve "sosyal konut eksikliği" nedeniyle sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Fransa'da evsizler, çoğunlukla başkent Paris başta olmak üzere kuzeydeki Lille ve Almanya'ya komşu Strasbourg gibi büyük kentlerde sokaklarda yaşıyor. Ülkede yaklaşık 330 bin evsiz bulunuyor. Dünyanın en pahalı şehirlerinden İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokakları da çok sayıda evsize ev sahipliği yapıyor. Ülkede 123 bini çocuk en az 271 bin kişinin evsiz olduğu belirtiliyor. Bunlardan 2 bin 400'ü sokaklarda kalıyor. Evsizlerin sayısı, bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 10 arttı. Almanya'da ise barınma alanlarına yerleştirilen evsizlerin sayısının 372 bin 60 olduğu kaydedildi.