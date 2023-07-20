Avrupa’da gıda krizi alarmı

Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı yeni bir krizin eşiğine daha getirdi. Daha önce savaştan kaçanlarla zor durumda kalan ve ciddi bir enerji krizi ile boğuşan Avrupa ülkeleri şimdi de olası bir gıda krizine karşılık alarma geçmiş durumda. AB Dışişleri Bakanları, Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra Ukrayna limanlarını bombaladığını ve büyük miktarda tahılın yandığını, son gelişmelerin "büyük bir gıda krizine yol açacağını" belirtti.Rusya'nın Ukrayna limanlarına giden gemilere potansiyel askeri hedef muamelesi yapacağını açıklamasının ardından buğday fiyatları küresel piyasalarda hızla yükseldi. BBC'nin haberine göre Avrupa borsalarında buğday fiyatları önceki güne göre yüzde 8'den fazla arttı. Mısır fiyatları da yüzde 5.4 arttı. Uzmanlar, Ukrayna'yı "Avrupa'nın ekmek sepeti" olarak yorumluyor. Moskova bu hafta Karadeniz'den tahıl sevkiyatı için güvenli geçişi garanti eden Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, taleplerinin karşılanması halinde tahıl anlaşmasına geri döneceğini söyledi.Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ana gündem maddesi Türkiye ile AB ilişkileri oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ASEAN toplantısı için bulundukları Cakarta'da görüştüklerini hatırlatan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Katılım müzakerelerini yeniden başlatmak istiyorlar. Siyasi yaklaşımlarında AB'yi üst sıraya koymak istiyorlar. Bu iyi haber" dedi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB olarak jeopolitik ve zorlu zamanlarda Türkiye gibi kilit bir ortakla birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da "Şimdi tüm dünyayı etkileyen bu tahıl anlaşmasını sağlamak için burada Vladimir Putin üzerinde etkisi olan tek ülke olduğuna inandığım Türkiye'ye odaklanmalı" dedi.