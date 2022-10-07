Avrupa’da kıtlığı önlemek için son çare enerji milliyetçiliği





Avrupa'nın en büyük doğal gaz üreticisi Norveç de, kendi rezervlerini korumak için büyük olasılıkla diğer ülkelere elektrik ihracatını keseceği imasında bulunuyor. Norveç normalde yerel enerji ihtiyaçlarının neredeyse tamamı için hidroenerji kullanıyor, ancak aşırı sıcak ve kurak bir yaz, üretim kapasitesinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu.