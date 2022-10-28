Avrupa’da ‘odun’ paniği! Enerji krizine çareyi alarm takmakta buldular

Enerji krizinin Avrupa'da yarattığı sorunlar her geçen gün artıyor. Doğal gaz kesintilerini yarattığı ısınma sorununa karşı kömür kullanımına geçen birçok ülkede, odun tüketimi de son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok AB ülkesi sıra dışı önlemleri de devreye soktu.