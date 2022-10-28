Avrupa’da ‘odun’ paniği! Enerji krizine çareyi alarm takmakta buldular

Enerji krizinin Avrupa'da yarattığı sorunlar her geçen gün artıyor. Doğal gaz kesintilerini yarattığı ısınma sorununa karşı kömür kullanımına geçen birçok ülkede, odun tüketimi de son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok AB ülkesi sıra dışı önlemleri de devreye soktu.
ISINMA KRİZİNDE SON ÇARE
Sert geçmesi beklenen kışın geç gelmesiyle son haftalarda geçici bir rahatlama yaşayan birçok ülkede şimdilerde en değerli ürünse odun oldu.
Doğal gaza ulaşmakta sıkıntı yaşayanlar, rotasını oduna çevirdi. Doğal gaz kıtlığı nedeniyle ucuz bir ısınma kaynağı olan oduna yönelen insanların stok yapması sonrası odun fiyatları fırladı.
ODUN FİYATLARI 5 KAT ARTTI
Yakacak oduna olan talebin fiyatları yükseltmesine rağmen, odun depolarındaki bekleme listelerinde yığılma yaşandı. Yakacak oduna artan talep Moldova'da tavan yaparken Almanya, İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde de talebin arttığı bildirildi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ülkedeki yakacak odun fiyatlarında 5 kat artış yaşanıyor.
HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ OLDU
Özellikle Moldova'da rekor seviyeye ulaşan talepler karşılanamadığı için odun depolarına yönelik hırsızlık vakalarında büyük artış yaşandı.
Avrupa genelinde halk, ormanlara giderek odunu toplamaya ve ağaç kesmeye başladı. Moldova ve Polonya'da hırsızlık ve dolandırıcılık haberleri artarken depo sahipleri çareyi odun stoklarına alarm takmakta buldu.
Stokların, diğer Avrupa ülkelerine transferleri sırasında çalınmamaları için GPS cihazları ile takip edildiği bildirildi.
KÖMÜRDEN ÇOK DAHA TEHLİKELİ
Almanya'da polis, internette piyasadaki fiyatın 10 kat aşağısına odun sattığını iddia eden dolandırıcı sitelere karşı uyarıda bulundu.
Diğer yandan yetkililer, odun yakıtı kullanımdaki artışın çevre üzerinde büyük etki yaratacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, odun yakmanın kömürden daha fazla karbon kirletici yaydığına dikkat çekiyor.