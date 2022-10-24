Enerji kriziyle boğuşan İngiltere’de çaresizlik artıyor: Televizyon izlemeyin

Avrupa, enerji krizinin yıkıcı etkileriyle bir kez daha yüz yüze geldi. Rusya'nın enerji kaynaklarını kesmesiyle elektrik ve doğal gaz gibi birçok kaynağını da kaybeden AB ülkeleri, yaklaşan kışla birlikte önlem üzerine önlem alıyor.

Faturaların en çok yükseldiği ülkelerden İngiltere'de, aylardır vatandaşlara tasarruf çağrıları yapılıyor. İngiliz basınında aylardır süren açlık manşetlerinin yanında, ısınma sorunları ve elektrik kesintilerine yönelik haberler bitmek bilmiyor.