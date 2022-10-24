Enerji kriziyle boğuşan İngiltere’de çaresizlik artıyor: Televizyon izlemeyin

Avrupa, enerji krizinin yıkıcı etkileriyle bir kez daha yüz yüze geldi. Rusya'nın enerji kaynaklarını kesmesiyle elektrik ve doğal gaz gibi birçok kaynağını da kaybeden AB ülkeleri, yaklaşan kışla birlikte önlem üzerine önlem alıyor.
Faturaların en çok yükseldiği ülkelerden İngiltere'de, aylardır vatandaşlara tasarruf çağrıları yapılıyor. İngiliz basınında aylardır süren açlık manşetlerinin yanında, ısınma sorunları ve elektrik kesintilerine yönelik haberler bitmek bilmiyor.
Son olarak ülke basınında bir kez daha oldukça konuşulan tasarruf çağrıları yapıldı.
Ülke basınının tek gündemi tasarruf oldu. İngiliz Express, vatandaşlara evlerini ısıtmaları için dikkat çeken çağrılarda bulundu. Gazeteye konuşan uzmanlar, ısınma sorunu ve yüksek faturaya çareyi "mobilyalarınızı azaltın" demekte buldu.
"OYUN OYNAMAYIN, KÜÇÜK MOBİLYA KULLANIN"
Ülke genelinde yüz binlerce hanenin faturalarını ödeyemediğini belirten gazete, doğal gaz faturalarının az gelmesi için çok vakit geçirilen odalarda eşyaların duvarlardan ve kaloriferden uzaklaştırılarak odanın ortaya toplanmasının iyi bir seçenek olduğunu vurguladı.
Koltuk, kanepe ve yatakların mümkün olduğunca küçültülmesi gerektiğini belirten uzmanlar, büyük eşyaların ısı akışını engellediğini, bu nedenle evlerin ısınamadığını söyledi.
Gazete ayrıca İngilizlerin uzun perdelere veda etmesi gerektiğine yer verdi. Yere kadar inen perdelerin ısı kaynaklarını kapatacağını belirten gazete, bu perdelerin mümkün olduğunca kısa tutulması gerektiğini söyledi.
Gazete, elektrik faturalarına ilişkin yeni önlemleri de açıkladı. Cep telefonlarının mümkün olduğunca az şarj edilmesi gerektiğini vurgulayan makalede, "telefonlarınızı 2 saatten fazla prizde bırakmayın" uyarısında bulundu.
Oyun konsollarının da elektrik düşmanı olduğunu belirten gazete, bunların mümkün olduğunca kullanılmaması gerektiğini söyledi.
"BUZDOLAPLARINI BOŞALTIN"
Elektrikli su ısıtıcılarını kullanmak yerine eski usulde ocakta su ısıtılmasının daha akıllıca olacağını belirten gazete, buzluk ve buzdolabı gibi fişten çıkarılması mümkün olmayan beyaz eşyaların boş tutulmasını savundu. Dolu buzluk ve buzdolaplarının çok enerji çektiğini söyleyen gazete, burada yer alan gıdaların azaltılması gerektiğini söyledi.
Ülke basınında tasarruf için yapılan bu çağrılar, yoksunluk seviyesinin daha çok artacağının bir işareti olarak yorumlandı.