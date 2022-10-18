İngiltere’de kriz büyüyor! ‘Milyonlarca kişi açlıkla boğuşuyor!’

"ÖĞRENCİLER YEMEK ÇALIYOR"

Avrupa genelinde hayat pahalılığının en çok çok arttığı ülkelerden biri olan ülkede, İngiliz gazete The Guardian, dikkat çeken bir rapora yer verdi.

Londra merkezli Gıda Vakfı, ülkede artan yaşam maliyeti ve yaşanan krizin neden olduğu açlıkla ilgili çarpıcı bir rapora imza attı. Raporda, milyonlarca yetişkinin ve çocuğun düzenli yemek yiyemediği sonuçları yer aldı. Özellikle okullarda, öğrencilerin artan maliyetler yüzünden öğle yemeğini atlamak zorunda kalmaları dikkat çekti.