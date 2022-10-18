İngiltere’de kriz büyüyor! ‘Milyonlarca kişi açlıkla boğuşuyor!’

İngiltere, son yılların en büyük kriziyle karşı karşıya. Geçtiğimiz aylar boyunca Rusya'nın yarattığı enerji kriziyle boğuşan ülkede, ekonomik sarsıntılar da devam ediyor.
Yaşanan ekonomik çöküntü nedeniyle yüz binlerce aile açlık sınırına gerilerken, son yayınlanan veriler milyonlarca kişinin de açlıkla savaştığını kanıtladı.
"ÖĞRENCİLER YEMEK ÇALIYOR"
Avrupa genelinde hayat pahalılığının en çok çok arttığı ülkelerden biri olan ülkede, İngiliz gazete The Guardian, dikkat çeken bir rapora yer verdi.
Londra merkezli Gıda Vakfı, ülkede artan yaşam maliyeti ve yaşanan krizin neden olduğu açlıkla ilgili çarpıcı bir rapora imza attı. Raporda, milyonlarca yetişkinin ve çocuğun düzenli yemek yiyemediği sonuçları yer aldı. Özellikle okullarda, öğrencilerin artan maliyetler yüzünden öğle yemeğini atlamak zorunda kalmaları dikkat çekti.
"14 MİLYON KİŞİ RESMEN AÇ"
The Guardian'ın haberine göre, eylül ayı verileri 5 düşük gelirli aileden 1'inin gıda güvensizliği yaşadığı belirlendi.
Durumun koronavirüs pandemisi zamanlarından da beter olduğunu vurgulayan gazete, "Bu veriler koronavirüs karantinasının kaotik ilk haftalarına kıyasla daha fazla insanın aç kaldığı anlamına geliyor. Açlık seviyeleri, ocak ayından bu yana iki katından fazla arttı." ifadelerine yer verildi.
Raporda geçen ay yaklaşık 10 milyon yetişkinin ve 4 milyon çocuğun düzenli yemek yiyemediğine dikkat çekildi. Tüm bu yaşananlarınsa, ülkedeki savunmasız hanelerin korunmasına yönelik daha güçlü önlemler alınması çağrısını tetiklediği vurgulandı.
"DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"
The Guardian haberinde, açlık seviyelerindeki artışın endişe verici olduğundan bahsederek, bu durumun artan stres, akıl hastalığı, obezite, diyabet ve kalp hastalığı vakalarıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.
Gazeteye konuşan kaynaklar, "Bu araştırma, öğretmenlerin her gün gördüğü şoke edici gerçeği ortaya koyuyor. Durum korkunç ve çok daha kötüye gidiyor. Hükümeti, ücretsiz okul yemeklerinin uygunluğunu acilen tüm aileler için geçerli kılmaya çağırıyoruz." yorumunda bulundu.
İngiliz gazete, geçtiğimiz ay gündeme getirdiği bir başka haberinde aç çocukların okulda silgi yediğine ya da utançtan oyun alanlarında saklandıklarına yer vermişti.Doğal gaz krizinden sonra şimdi de açlık! İngiltere'deki korkunç tabloyu The Guardian yazdı: Okullarda çocuklar silgi yiyor