"PROTESTOLAR ARTACAK"

Robertson, "Bu kış İngiltere için, tıpkı tüm Avrupa'da da olacağı gibi gerçekten çok zor geçecek. Hatta 2023 kışı daha da zor olacak çünkü belli ki Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri petrol ve gaz stoklarını geçtiğimiz yıl için tamamen Rusya'ya bağlamıştı. Önümüzdeki yıl, eğer Rusya'dan tedarik sağlayamazlarsa yine bu stoklarla takviye yapmaları gerekecek. Bu çok pahalı olabilir. Ve bu kış gerçekten zor olacak." yorumunda bulundu.

Deneyimli gazeteci, Avrupa geneline yayılan protestolara da değindi. Artan enflasyonun birçok ülkede protesto gösterilerine yol açmasını değerlendiren Robertson, Birçok ülkede, yaşanan fiyat artışları nedeniyle protestolarla karşılaşıyoruz.

CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: "Bu kış çok zor geçecek" | Video

Fiyatlar giderek yükseliyor. Ve büyük ihtimalle çok daha fazla ülkede, çok daha fazla alanda giderek artan protestolarla karşı karşıya geleceğiz. Bu durum İngiltere için de siyasi anlamda oldukça zorlu bir süreç. Yani evet, kesinlikle siyaseten çok zor zamanlar içindeyiz." sözleriyle Avrupa siyasetinin açmazda olduğunu belirtti.

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