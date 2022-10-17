İstanbul'da düzenlenen, dünya çapında birçok ismi gençlerle buluşturan Zirve 23 sona erdi. Program kapsamında gençlere tecrübelerini aktaran önemli isimlerden biriyse, CNN International'ın deneyimli sunucusu, İngiliz gazeteci Nic Robertson oldu.
CNN Sunucusu ve Uluslararası Diplomatik Editör Nic Robertson, "Cesaret" konusu altında deneyimlerini paylaştı. Afganistan, Libya, Yemen ve Suriye başta olmak üzere onlarca ülkede görev yapan Robertson, SABAH TV'den Cansu Küfeli'ye konuştu.
"2023 KIŞI DAHA DA ZOR OLACAK"
Robertson, Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Batılı ülkeler tarafından yaptırımlarla karşılaşan ve kıtaya yönelik enerji akışını kesen Rusya'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başta İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa, Belçika gibi birçok ülkeyi derin bir kaosa sürükleyen enerji kesintilerinin sonuçlarını değerlendiren Robertson, "Avrupa için bu kış çok zor geçecek" ifadelerini kullandı.
"PROTESTOLAR ARTACAK"
Robertson, "Bu kış İngiltere için, tıpkı tüm Avrupa'da da olacağı gibi gerçekten çok zor geçecek. Hatta 2023 kışı daha da zor olacak çünkü belli ki Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri petrol ve gaz stoklarını geçtiğimiz yıl için tamamen Rusya'ya bağlamıştı. Önümüzdeki yıl, eğer Rusya'dan tedarik sağlayamazlarsa yine bu stoklarla takviye yapmaları gerekecek. Bu çok pahalı olabilir. Ve bu kış gerçekten zor olacak." yorumunda bulundu.
Deneyimli gazeteci, Avrupa geneline yayılan protestolara da değindi. Artan enflasyonun birçok ülkede protesto gösterilerine yol açmasını değerlendiren Robertson, Birçok ülkede, yaşanan fiyat artışları nedeniyle protestolarla karşılaşıyoruz.
CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: "Bu kış çok zor geçecek" | Video
Fiyatlar giderek yükseliyor. Ve büyük ihtimalle çok daha fazla ülkede, çok daha fazla alanda giderek artan protestolarla karşı karşıya geleceğiz. Bu durum İngiltere için de siyasi anlamda oldukça zorlu bir süreç. Yani evet, kesinlikle siyaseten çok zor zamanlar içindeyiz." sözleriyle Avrupa siyasetinin açmazda olduğunu belirtti.Fransa'da kaos! Sokaklarda 'benzin savaşları' yaşanıyor: İnsanlar yumruk yumruğa kavga etti