Video Dünya CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: "Bu kış çok zor geçecek" | Video
CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu:

CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: "Bu kış çok zor geçecek" | Video

17.10.2022 | 11:14

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İş dünyasından birçok ismi gençlerle buluşturan Zirve 23, İstanbul’da gerçekleşti. Zirve kapsamında gençlerle buluşan CNN’in deneyimli sunucusu Nic Robertson, SABAH TV’ye önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa’daki enerji krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan Robertson, “Giderek artan protesto gösterileri bizi bekliyor. Bu kış gerçekten çok zor geçecek.” sözleriyle Rusya’nın Avrupa’ya enerji akışının kesmesinin neden olduğu sonuçları yorumladı.

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