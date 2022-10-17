CNN sunucusu Nic Robertson SABAH TV’ye konuştu: "Bu kış çok zor geçecek" | Video

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Rusya, Kiev'i böyle vurdu | Video 17.10.2022 | 09:14
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Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu | Video 17.10.2022 | 08:51
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Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı 16.10.2022 | 23:33
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Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video 16.10.2022 | 11:02
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Meksika’da kartel saldırısı: 6 ölü | Video 14.10.2022 | 22:33
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Fransa’da akaryakıt krizi | Video 14.10.2022 | 19:29
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Son Dakika: Almanya’da ilk kez hoparlörden ezan okundu | Video 14.10.2022 | 14:32
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Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu | Video 13.10.2022 | 23:44
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Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video 13.10.2022 | 21:50
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Irak’ta hükümeti kurma görevi Muhammed Şiya Sudani’ye verildi | Video 13.10.2022 | 21:50
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Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 13.10.2022 | 00:41
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Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı | Video 12.10.2022 | 21:35
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Nepal’de sel ve toprak kayması: 33 ölü | Video 12.10.2022 | 11:44
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Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video 12.10.2022 | 11:33
İş dünyasından birçok ismi gençlerle buluşturan Zirve 23, İstanbul’da gerçekleşti. Zirve kapsamında gençlerle buluşan CNN’in deneyimli sunucusu Nic Robertson, SABAH TV’ye önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa’daki enerji krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan Robertson, “Giderek artan protesto gösterileri bizi bekliyor. Bu kış gerçekten çok zor geçecek.” sözleriyle Rusya’nın Avrupa’ya enerji akışının kesmesinin neden olduğu sonuçları yorumladı.