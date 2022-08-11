Avrupa’da kriz büyüyor! İngiliz aileler artık açlıkla boğuşuyor

Avrupa'da devam eden enerji ve gıda krizinin yankıları her geçen gün artıyor. Birçok Avrupa ülkesi enerji krizinde tasarruf planlarını devreye soktu. Fransa, İspanya ve Almanya, dikkat çeken katı kurallar koyarak kışı atlatmaya çalışırken artan enflasyon da düşen alım gücünü beraberinde getirdi.
Hayat pahalılığının en çok çok arttığı ülkelerden biri olan İngiltere'de ise durumun ciddiyeti ülke basınına yansıdı.
AÇ KALAN AİLELER MANŞETLERDE
BBC'nin haberine göre ülkedeki pahalılık, yetersiz beslenmeyi de beraberinde getirdi. Ülkede evsizliği azaltmak için çalışan yardım kuruluşu Centrepoint'in araştırma sonuçları, giderek fakirleşen ailelerin dramını gözler önüne serdi.
Ülkede hayat pahalılığı nedeniyle birçok aile ya öğün atlıyor ya da diğer aile bireyleri için aç kalıyor. Centrepoint'in araştırmasına katılan 16-25 yaş arası 2 bin kişiden 177'si, sık sık başka birini beslemek için kendilerinin yemeksiz kaldığını dile getirdi.
Katılımcılardan 265'i ise, son 12 ayda sık sık yatağa aç girdiğini, 207'si sık sık yemek yardımlarına mecbur kaldığını belirtti. 333 kişi ise yiyecek için aile ya da arkadaşlarına muhtaç olduğunu söyledi.
"KIZIM YEMEK YİYEBİLSİN DİYE AÇ KALIYORUM"
BBC Radyosu'na konuşan Derby'de yaşayan Tasha isimli kadının anlattıkları, yaşanan geçim sıkıntısını da ortaya çıkardı. Eşiyle tam zamanlı işlerde çalışmalarına rağmen iki yaşındaki kızlarına bakmakta zorlandıklarını söyleyen Tasha, "İngiltere'de gıda fiyatları 40 yıldır görülmemiş hızla artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Geçinmek oldukça zorlandıklarını söyleyen Tasha, kızı yemek yiyebilsin diye kimi zaman kendisinin yemek yemediğini söyledi.
Röportaj veren bir diğer İngiliz vatandaşı, West Yorkshire'da yaşayan 22 yaşındaki Zahraa ise üç gün boyunca hiçbir şey yemediğini söyledi. Zahraa, "Hâlâ iki gece boyunca, gecenin ortasında uyanıp yatakta ağladığımı unutamıyorum" dedi.
Londra'da yaşayan Jayde ise, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki pahalılıktan şikayet etti. Üç ve yedi yaşındaki çocuklarına bakmak için toplumsal yardımlarla ayakta kalabildiğini söyleyen Jayde, "Eğer çocuklarım olmasaydı muhtemelen aç kalmaya devam ederdim, doğalgaz ya da elektriğim olmadan yaşardım" sözleriyle yaşanan pahalılığı gözler önüne serdi.Almanya'dan sonra İspanya'da da karartma başladı! Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor