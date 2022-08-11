Avrupa’da kriz büyüyor! İngiliz aileler artık açlıkla boğuşuyor

Avrupa'da devam eden enerji ve gıda krizinin yankıları her geçen gün artıyor. Birçok Avrupa ülkesi enerji krizinde tasarruf planlarını devreye soktu. Fransa, İspanya ve Almanya, dikkat çeken katı kurallar koyarak kışı atlatmaya çalışırken artan enflasyon da düşen alım gücünü beraberinde getirdi.

Hayat pahalılığının en çok çok arttığı ülkelerden biri olan İngiltere'de ise durumun ciddiyeti ülke basınına yansıdı.