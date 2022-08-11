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Haberler Galeri Almanya'dan sonra İspanya'da da karartma başladı! Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor
Giriş Tarihi: 11.08.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 09:47

Almanya'dan sonra İspanya'da da karartma başladı! Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan restleşme sonucu Avrupa ülkeleri büyük bir enerji krizi yaşıyor. Yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinden gelen ilginç enerji tasarrufu açıklamalarına yenileri eklendi. Kara kışa hazırlanan Almanya sıcak sudan vazgeçti, kamu binalarını karartmaya kararı verdi. Benzer bir uygulama İspanya'da da hayata geçti...

Almanya’dan sonra İspanya’da da karartma başladı! Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor

Rusya ile restleşmenin faturası ağır oldu. Avrupa ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Kara kışa kazırlanan Almanya'dan sonra İspanya'dan da yeni tasarruf önlemleri geldi.

Almanya’dan sonra İspanya’da da karartma başladı! Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

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Almanya’dan sonra İspanya’da da karartma başladı! Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor

Ülkede belirsizliklere ve tartışmalara yol açan planın ilk gününde, uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü.

Almanya’dan sonra İspanya’da da karartma başladı! Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor

KLİMA DERECESİ SINIRLANDIRILDI IŞIKLAR KAPATILDI

Enerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Almanya’dan sonra İspanya’da da karartma başladı! Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor

Yeni kurallara bazı yerlerde uyulduğu bazılarında ise uyulmadığı dikkati çekti.

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