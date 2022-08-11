Giriş Tarihi: 11.08.2022 09:33
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
09:47
Almanya'dan sonra İspanya'da da karartma başladı! Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan restleşme sonucu Avrupa ülkeleri büyük bir enerji krizi yaşıyor. Yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinden gelen ilginç enerji tasarrufu açıklamalarına yenileri eklendi. Kara kışa hazırlanan Almanya sıcak sudan vazgeçti, kamu binalarını karartmaya kararı verdi. Benzer bir uygulama İspanya'da da hayata geçti...