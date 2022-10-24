Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, fiyat sınırlamasını öne çekmenin teknik ve hukuki zorlukları olduğuna işaret etti.

Almanya'da bazı bakanlar küçük işletmelerin ve hane halklarının kış döneminde desteklenebilmeleri için doğal gazda fiyat sınırının Ocak ayında uygulamaya girmesini istiyorlar.

Lindner yaptığı açıklamada, "Uygulamayı öne çekmenin teknik olarak mümkün olup olmadığını şu anda bilmiyorum. Bunlar değerlendirmemiz gereken teknik ve hukuki konular. Mümkün olduğu kadar hızlı çalışıyoruz" dedi.