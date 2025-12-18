Finans Ekonomi İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2025 15:11

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2025 15:52

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 5 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullanırken, 4 üye faizin sabit bırakılması için görüş bildirdi.

Çoğunluğun sağlanmasıyla BoE, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti.

Açıklamada, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 3,2'ye gerilediği anımsatılarak, "Enflasyonun hala hedef seviye olan yüzde 2'nin üzerinde olmasına rağmen kısa vadede hedefe doğru gerilemesi bekleniyor. Kısıtlayıcı para politikasını yansıtan ve zayıf ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasında artan durgunlukla tutarlı olarak, ücret artışı ve hizmet fiyat enflasyonu yavaşlamaya devam etti. Enflasyonun 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3 civarına gerilemesini, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2'ye yakınsamasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Para politikasının, enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrarlı bir şekilde yerleşmesini sağlamak üzere belirlendiği kaydedilen açıklamada, enflasyonun daha uzun süre devam etme riskinin bir önceki toplantıdan beri azaldığı ancak orta vadeli enflasyon risklerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, para politikasının daha da gevşetilme derecesinin enflasyon görünümüne bağlı olduğu ifade edilerek, "Ağustos 2024'ten bu yana banka faiz oranı 150 baz puan düşürüldüğünden, politikanın kısıtlayıcılığı azaldı. Mevcut verilere dayanarak, banka faiz oranının kademeli olarak düşmeye devam etmesi muhtemel ancak politikanın daha da gevşetilmesine ilişkin kararlar daha zorlu hale gelecektir." değerlendirmesi yer aldı.

İngiltere ekonomisinde büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ile BoE'nin beklentilerinin hafif altında kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Banka personelinin analizine göre, bu yavaşlamanın bir kısmı düzensiz ve temel çeyreklik ekonomik büyüme yüzde 0,2'ye yakın. Aylık ekonomik büyüme, piyasa sektörü üretiminin daha da düşmesi nedeniyle ekimde yüzde 0,1 geriledi. Bu, beklenenin altında bir oran ve Banka personeli artık dördüncü çeyrekte ekonomik büyümenin sıfır seviyesinde olacağını tahmin ediyor."

BoE'nin yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bir önceki tahmini yüzde 0,3 olmuştu.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası değerlendirmesinde, enflasyondaki düşüşe işaret ederek, "Bu nedenle bugün faizi altıncı kez düşürerek yüzde 3,75'e indirdik. Faizin kademeli olarak düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak her faiz indirimiyle, ne kadar daha düşüreceğimiz konusu daha da belirsiz hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

BoE, 6 Kasım'daki son toplantısında politika faizini yüzde 4'te sabit tutmuştu.

İlginizi Çekebilir
Bakır fiyatları Orta Doğu çatışmasıyla düşüşte! Çin talebi kaybı sınırlıyor Bakır fiyatları Orta Doğu çatışmasıyla düşüşte! Çin talebi kaybı sınırlıyor 24 Mart 2026 09:24
ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi 24 Mart 2026 09:22
Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor 24 Mart 2026 09:19
Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor 24 Mart 2026 09:16
Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi 24 Mart 2026 09:14
AB’de yeni otomobil satışları şubatta arttı AB'de yeni otomobil satışları şubatta arttı 24 Mart 2026 09:10
ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor 24 Mart 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! 24 Mart 2026 09:04
Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor 24 Mart 2026 08:44
Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi 24 Mart 2026 08:41
AB’den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor AB'den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor 24 Mart 2026 08:38
Saudi Aramco: Hürmüz’deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık Saudi Aramco: Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık 24 Mart 2026 08:34
