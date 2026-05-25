Avrupa’da doğal gaz fiyatları İran görüşmeleri umuduyla geriledi

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşma ihtimaline dair artan iyimserlik sonrası düşüşünü sürdürdü. Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden gerileme, piyasalarda risklerin azalacağı beklentisiyle hız kazandı.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2026 11:59

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada müzakerelerin "yapıcı ve düzenli" ilerlediğini ifade ederken, ABD'nin aceleci davranmayacağını da vurguladı. Bu açıklamaların ardından doğal gaz vadeli işlemlerinde yüzde 6,7'ye kadar düşüş yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise sürece temkinli iyimser yaklaştıklarını belirterek, diplomasinin tüm yollarının değerlendirileceğini söyledi. Öte yandan İran tarafı, bazı kritik başlıklarda uzlaşma sağlanamadığını ve anlaşma taslağının riske girebileceğini bildirdi.

Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı olan Hollanda TTF kontratları, Amsterdam'da yaklaşık yüzde 4,9 düşerek megavat-saat başına 46,32 euro seviyesine indi. İngiltere ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde tatil nedeniyle düşük işlem hacmi de fiyat hareketlerini etkiledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) akışında riskleri artırırken Avrupa'nın kış öncesi stoklarını doldurma sürecini de zorlaştırıyor. Depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 38 seviyesinde olması, mevsimsel ortalamanın altında kalarak piyasadaki endişeleri artırıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

